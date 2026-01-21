Минпромторг заявил о невозможности подсчета заводов по утилизации машин

Минпромторг РФ заявил о невозможности подсчёта заводов по утилизации машин. Глава министерства промышленности и торговли России Антон Алиханов сообщил об отсутствии на территории страны методов подсчёта количества и реестров предприятий, которые занимаются утилизацией транспортных средств.

© Quto.ru

В ведомстве заявили, что проблема заключается в нормативных ограничениях. Точнее, в постановлении правительства №2343 от 29 декабря 2020 года, которое регулирует формирование и ведение реестра лицензий. Дело в том, что регулирующий деятельность по обращению с отходами документ не позволяет сделать выборку по конкретным предприятиям по определённым параметрам.

К слову, по этой же причине власти не могут подсчитать общее число разобранных и переработанных транспортных средств, а при определении статистики министерство промышленности ссылается на данные МВД России. Согласно последним, в 2024 году с учёта в связи с утилизацией было снято 38 781 автомобиль, за 2025 год информации пока нет.

Эксперты отмечают, что государство успешно справляется с регулированием сферы, а деньги, которые платят граждане в виде утильсбора, «изначально не был предназначен для финансирования переработки автомобилей» и является механизмом защиты внутреннего авторынка и отечественных производителей.

Ранее стало известно, что Минпромторг задумался об отсрочке уплаты утильсбора. В министерстве промышленности и торговли России рассматривают возможность сохранения льготного периода, предполагающего отсрочку уплаты утилизационного сбора для отечественных производителей, имеющих СПИК.