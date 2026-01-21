Почему Chevrolet Damas стал бестселлером в Узбекистане

Chevrolet Damas, более известный у нас как Daewoo Damas, стал настоящим символом практичности в Узбекистане. Компактный минивэн, полюбившийся за свою экономичность и простоту, завоевал сердца многих водителей.

© Российская Газета

Главная причина популярности Damas - его доступность. В Узбекистане его часто используют для туристических поездок и в качестве повседневного автомобиля. На его базе создано множество модификаций, включая грузовые фургоны и бортовые грузовички.

Под капотом машины установлен 0,8-литровый бензиновый мотор, приводящий в движение задние колеса. Грузоподъемность минивэна составляет 450 килограммов, что делает его идеальным для перевозки небольших грузов. Полноприводных версий, как у японских собратьев, у Damas нет, но это компенсируется его ремонтопригодностью.

Однако, как и у любого автомобиля, у него есть свои минусы, о которых важно знать.

Следует отметить, что его сложно назвать современным. Его корни уходят к японским кей-карам Suzuki семейства Carry/Every, которые появились почти 40 лет назад. В 1991 году сборку этой недорогой машины начала корейская компания Daewoo. Через пять лет производство было запущено в Узбекистане, а в 2020 году - в Казахстане.

По данным портала 110km, владельцы минивэна нередко прибегают к тюнингу, устанавливая литые диски или расширяя колею, чтобы уменьшить риск опрокидывания. Однако валкость в поворотах остается одной из главных проблем этой машины, особенно при перегрузе или на высоких скоростях.

Безопасность - это еще одна проблема, с которой сталкиваются владельцы минивэна. Пассивных систем безопасности в Damas нет, что может привести к серьезным последствиям при аварии.

Несмотря на все свои недостатки, Damas остается крайне востребованным в Узбекистане. Его практичность, доступность и надежность делают его идеальным выбором для малого бизнеса, доставки и перевозки в условиях узких улиц и плохих дорог.

В РФ данные машины официально никогда не поставлялись, а "серые" экземпляры можно приобрести на вторичном рынке по цене от 800 до 900 тысяч рублей.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что компания Chevrolet анонсировала скорый выход новой модели, предназначенной для автомобильного рынка Узбекистана.