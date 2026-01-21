Немецкая Apollo представила суперкар за 273 млн рублей
Немецкий автопроизводитель Apollo представил серийную версию гиперкара Evo, работа над которым велась несколько лет. Об этом сообщает автомобильный портал Drom.ru.
Первый концепт машины был показан еще в 2022 году. Серийная версия сохранила футуристичный облик прототипа, включая X-образную оптику, сферические стекла и крупные аэродинамические элементы.
Основой автомобиля стал углепластиковый монокок весом всего 165 кг. Под капотом — атмосферный 6,3-литровый V12 от Ferrari мощностью 800 л.с. и крутящим моментом 765 Н·м. Агрегатирован он с 6-ступенчатой секвентальной КПП, привод — задний. Автомобиль оснащен коваными дисками 20 дюймов спереди и 21 дюйм сзади.
Apollo Evo разгоняется до 100 км/ч за 2,7 секунды, а его максимальная скорость составляет 335 км/ч. Снаряженная масса — 1300 кг.
Производитель планирует выпустить всего 10 экземпляров. Цена каждого стартует от 3 млн евро, что эквивалентно примерно 273 млн рублей. О возможности эксплуатации на дорогах общего пользования не сообщается.
