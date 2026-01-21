Немецкая Apollo представила суперкар за 273 млн рублей

Немецкий автопроизводитель Apollo представил серийную версию гиперкара Evo, работа над которым велась несколько лет. Об этом сообщает автомобильный портал Drom.ru.

© Motor.ru

Первый концепт машины был показан еще в 2022 году. Серийная версия сохранила футуристичный облик прототипа, включая X-образную оптику, сферические стекла и крупные аэродинамические элементы.

Основой автомобиля стал углепластиковый монокок весом всего 165 кг. Под капотом — атмосферный 6,3-литровый V12 от Ferrari мощностью 800 л.с. и крутящим моментом 765 Н·м. Агрегатирован он с 6-ступенчатой секвентальной КПП, привод — задний. Автомобиль оснащен коваными дисками 20 дюймов спереди и 21 дюйм сзади.

Apollo Evo разгоняется до 100 км/ч за 2,7 секунды, а его максимальная скорость составляет 335 км/ч. Снаряженная масса — 1300 кг.

Производитель планирует выпустить всего 10 экземпляров. Цена каждого стартует от 3 млн евро, что эквивалентно примерно 273 млн рублей. О возможности эксплуатации на дорогах общего пользования не сообщается.

