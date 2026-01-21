Россияне стали чаще обращаться за помощью в очистке снега с машин

Россияне стали чаще платить за чистку своих машин от снега. В начале января в некоторых регионах России прошли обильные снегопады, из-за которых высота сугробов приблизилась к рекордным значениям. На этом фоне заметно вырос спрос на услуги очистки от снега не только территорий, но и транспортных средств. Об этом редакции Quto.ru сообщили в пресс-службе Авито Услуг.

© Quto.ru

Так, в период с 1 по 14 января россияне искали объявления от специалистов по очистке автомобилей от снега в 5,8 раза чаще, чем в начале 2025 года. В комплекс услуг входит освобождение кузова от снега и льда, в том числе с крыши, капота, стёкол и светотехники, а также очистка замков и щёток стеклоочистителя. Кстати, число предложений за тот же период выросло в 2,1 раза.

В ряде случаев машины оказывались буквально заблокированы в снежном плену. В этом случае россияне обращались к услугам эвакуаторов — спрос на услугу увеличился в начале месяца на 6%.

«Такая техника может работать в условиях плотной городской застройки, узких дворов и ограниченных по площади территорий, помогая оперативно освободить автомобили и восстановить движение», — отметили эксперты сервиса.

Ранее россиянам объяснили, чем грозит стоянка машин на зиму под снегом. Длительная парковка в холодное время года может обернуться рядом проблем. Наиболее вредно, по словам главы управления по работе с импортёрами «Газпром Автолизинг» Александра Корнева, воздействие реагентов и перепады температуры, а также сама по себе длительная стоянка.