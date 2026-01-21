Ford GT40 заводской гоночной команды продали на аукционе в США

Один из 11 выпущенных автомобилей и один из трех с облегченным кузовом ушел с молотка на аукционе Mecum во Флориде за $ 12,3 млн. Ford GT40 MkII Factory Lightweight XGT-3 был построен в 1966 году в рамках легендарного соперничества между Ferrari и Ford. Автомобиль, который вы видите, считается наиболее аутентичным, он никогда не реставрировался.

© Motor.ru

Спортивная история этого коллекционного экземпляра тесно связана с триумфом Ford на гонке «24 часа Ле-Мана в 1966 году, где он был резервным автомобилем команды. В том же сезоне GT40 занял второе место на 12-часовой гонке в Себинге. До 1977 года автомобиль оставался собственностью Ford, а затем сменил четырех владельцев, среди которых были известные коллекционеры. В последнее время он входил в собрание Apex Motor Club.

Ford GT40 XGT-3 — чисто гоночный автомобиль для длинных дистанций. За кокпитом установлен 7,0-литровый атмосферный V8, созданный Ford специально соревнований в Ле-Мане. Трансмиссия -- усиленная четырехступенчатая «механика», рассчитанная на высокий крутящий момент.

Главная особенность машины — облегченная конструкция. Ее кузов сделан из стали, алюминия и стекловолокна и дополнен облегченной алюминиевой крышей. Версии Lightweight также получили регулируемую подвеску и топливные баки по спецификациям Ле-Мана. Интерьер гоночного Ford сохранился в абсолютно оригинальном виде с 1966 года.

© Mecum Auctions

© Mecum Auctions

© Mecum Auctions

© Mecum Auctions

© Mecum Auctions

© Mecum Auctions

© Mecum Auctions

© Mecum Auctions