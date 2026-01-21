На Токийском автосалоне показали шоу-кар в стиле Nissan Skyline GT-R

На прошедшем Токийском автосалоне 2026 (Tokyo Auto Salon) был представлен уникальный шоу-кар. Автомобиль представляет собой переработанный мини-кар, стилизованный под культовый Nissan Skyline GT-R поколения GT-R R32. Об сообщает News Japan.

За основу был взят компактный японский кей-кар Suzuki Twin. Авторы проекта провели масштабную доработку кузова: увеличили колесную базу, а также приварили новые, полностью самодельные переднюю и заднюю части.

Внешне автомобиль похож на оригинал. Светотехника — самодельная, стилизованная под характерные прямоугольные фары и подфарники Skyline GT-R R32. Автомобиль стоит на низкопрофильных шинах, установленных на многоспицевые диски белого цвета, что добавляет ему спортивный вид.

Может ли машина передвигаться самостоятельно -- не сообщается. Проект позиционируется как демонстрационный шоу-кар, призванный удивить и развлечь публику оригинальным подходом к тюнингу.

