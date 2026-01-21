Эксперты "Автостата" высказались о перспективах электрокара "Атом"

Российский электромобиль "Атом", производство которого налажено на заводе "Москвич", готовится к старту продаж в 2026 году. Несмотря на высокий уровень технологичности и оригинальные конструктивные решения, участники рынка и эксперты оценивают его коммерческие перспективы как сдержанные на фоне сужающегося сегмента электромобилей и высокой цены.

© Российская Газета

При этом эксперты - аналитики рынка и представители дилерского сообщества - отмечают дизайн "Атома" и его высокотехнологичность.

Мнение по объемам продаж разнится: одни считают, что 3 тысячи проданных авто уже будет успехом, другие - что годовые продажи достигнут 6 тысяч машин. В качестве примера приводится довольно нишевые "Москвич 3е", "Амберавто", Evolute i-Joy: они стоят намного дешевле "Атома", но продажи массовыми не назовешь.

Эксперты сошлись во мнении, что основной пул покупателей - корпоративные клиенты, такси, каршеринг и службы доставки.

По предварительным данным, стоимость "Атома" составит около 3,9-4 млн рублей без учета господдержки и примерно 3 млн рублей при покупке в кредит с субсидией.

Продажи запланированы на весну 2026 года.

В текущем году также ожидается появление в России перспективного конкурента "Атома" от "Яндекса".