Выяснилось, какие машины с пробегом интересуют россиян больше всего

Выяснилось, какие машины с пробегом интересуют россиян. В период с января по декабрь 2025 года россияне проверили историю 187 184 легковых автомобилей с пробегом. На основе этой информации аналитики компании «Автокод» определили десять наиболее популярных на вторичном рынке России моделей. Исследование есть в распоряжении Quto.ru.

© Quto.ru

Наибольшим спросом у покупателей пользовались в прошлом году автомобили Toyota — проверку японских машин запрашивали 19 175 раз. Среди моделей самой популярной оказалась Camry, а история седанов проверялась 3 386 раз.

«Toyota уже много лет удерживает неформальное лидерство на вторичном авторынке России. Марка имеет репутацию одной из самых надёжных и неприхотливых. Что касается популярности Camry, она считается престижной среди многих автомобилистов. Именно этот автомобиль бизнес-класса часто покупают в семью, в такси, в корпоративный автопарк. Подержанную Toyota Camry легко перепродать, автомобиль не сильно теряет в цене с годами», — объяснил популярность машины автоподборщик Игорь Шагапов.

При этом эксперт отметил, что основные конкуренты четырёхдверки — Mazda6 и Ford Mondeo — можно купить заметно дешевле.

С заметным отставанием от лидера на второй строчке разместились отечественные автомобили Lada с результатов 18 432 запроса. Замыкает тройку лидеров BMW, которым интересовались 12 859 раз.

Кроме того, в десятку наиболее востребованных автомобилей с пробегом входят Mercedes-Benz (12 188 проверок), Kia (10 868 раз), Hyundai (9 428 раз), Volkswagen (9 106 раз), Nissan (7 173 раз), Honda (5 469 раз) и Audi (5 446 раз).

В модельном рейтинге, помимо «Камри», разместились Kia Rio (3 504 проверок), Lada Granta (3 019), Hyundai Solaris (2 981), BMW 5 Series (2 537), Ford Focus (2 326), Mercedes-Benz E-Class (2 251), Volkswagen Polo (2 216), Toyota Land Cruiser (2 132).