Китайские робофургоны пугают водителей

В китайских соцсетях стремительно набирают популярность видео с автономными грузовыми фургонами, которые ведут себя на дорогах агрессивно и хаотично, сообщает издание Futurism. Они резко перестраиваются, подрезают другие машины и игнорируют негласные правила движения. Пользователи сравнивают их манеру езды с персонажами видеоигр, прежде всего GTA, отмечая непредсказуемость поведения таких машин.

Эксперты связывают всплеск подобных инцидентов с быстрым и массовым внедрением беспилотной доставки по всему Китаю. К октябрю прошлого компания Neolix запустила более 10 тысяч автономных фургонов в 300 городах страны. В одном только Циндао на дороги вышло свыше 1200 таких машин.

С момента запуска робофургоны в Циндао проехали более 31 млн миль и выполнили тысячи доставок. Однако массовость внедрения обнажила проблему: алгоритмы автономного вождения плохо адаптируются к плотному городскому трафику и человеческому стилю езды.