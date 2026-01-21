В ОП предложили ввести плату за каждую попытку сдачи экзамена на права
Введение дополнительной госпошлины за каждую попытку сдачи экзамена для получения водительского удостоверения поможет дисциплинировать автолюбителей. Такое предложение высказал член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК, зампред Всероссийского общества автомобилистов Владимир Коробчак на дискуссионной площадке "Стандарты и инновации в подготовке водителей транспортных средств" в ОП.
"Давайте предложим от ОП, от экспертного сообщества, такую идею: пусть платится госпошлина не только за выдачу водительского удостоверения, а за каждую сдачу экзамена", - сказал Коробчак.
По его мнению, в этом случае потенциальный водитель будет более качественно готовиться к тестированию.
"Три, четыре, пять раз будет сдавать - будет платить госпошлину. Это и государству доход, и кандидата в водители будет дисциплинировать - он будет серьезнее относиться к подготовке к экзамену", - сказал член ОП.
Он уточнил, что это предложение в числе других войдет в рекомендации, которые будут направлены в профильные министерства и ведомства.
Государственная пошлина за выдачу водительского удостоверения - обязательный платеж, который взимается при получении или замене прав. С лета прошлого года пошлина за национальное водительское удостоверение составляет 4 тыс. рублей (с электронным носителем - 6 тыс. рублей), за международные права - 3,2 тыс. рублей.