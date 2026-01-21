Через 20 лет ручное управление автомобилем станет экзотикой, заявил глава Минтранса РФ Андрей Никитин в ходе коллегии "О плане мероприятий по решению стратегических и организационных задач научно-технологического развития транспортного комплекса".

© m24.ru

Министр сравнил это с поездками верхом и предположил, что это будет происходить на полигонах, "в удовольствие людей".

"Так же, как сейчас на лошади занимаются спортом, никто по Москве верхом не скачет", – объяснил Никитин.

Кроме того, глава ведомства добавил, что автодороги должны быть цифровой матрицей, с которой взаимодействуют транспортные средства. Помимо этого, будут ездить беспилотные грузовики и машины, общественный транспорт и многое другое.

Ранее Никитин заявлял, что к 2028 году на российских дорогах будут курсировать более 300 беспилотных грузовиков. В 2026 году их количество вырастет до 111 машин. Сейчас на дорогах работают более 90 высокоавтоматизированных грузовиков – на трассах М-11 "Нева" и ЦКАД. В этом году планируется их запуск на трассе М-12 "Восток".