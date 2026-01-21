Эксперты: расслабленная парковка у подъезда теперь грозит серьезными штрафами

© За рулем

Дворы многоквартирных домов перестали быть безопасной гаванью для беспечных автомобилистов, предупреждают эксперты издания Pravda.Ru.

ГИБДД активно наращивает патрулирование на придомовых территориях, реагируя на многочисленные жалобы жителей. Привычка парковаться на газоне, под «кирпичом» или вплотную к подъезду теперь все чаще приводит к ощутимым штрафам.

С юридической точки зрения придомовая территория – полноценная часть улично-дорожной сети, где действуют все пункты ПДД. Особое внимание инспекторы уделяют нарушениям, которые создают реальную опасность: парковка на тротуарах и детских площадках, блокировка проезда для спецтехники, движение под запрещающие знаки.

Причем проезд под «кирпич» во дворе может быть расценен как движение во встречном направлении, что грозит уже не штрафом в 500 рублей, а лишением прав.

Кроме правил дорожного движения, во дворах действуют и нормы благоустройства. Шумный ремонт или даже мойка автомобиля на асфальте могут стать поводом для штрафа по статьям о нарушении тишины и санитарных правил. При этом ссылки на «свой двор» или неясную разметку практически не работают — нарушения все чаще фиксируются камерами, а решения выносятся на основании чётких нормативов.

Единственный способ избежать неприятностей – относиться к дворовому пространству как к полноценной дороге: внимательно смотреть на знаки, не занимать тротуары и газоны, а также всегда оставлять свободным проезд для экстренных служб.