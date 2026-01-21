Почему запчасти для премиум-авто продолжают дорожать

Цены на автозапчасти для дорогих автомобилей в ближайшее время останутся высокими. Об этом заявил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

© Вечерняя Москва

По его словам, рост цен обусловлен несколькими факторами. Во-первых, автовладельцы премиальных марок постепенно осознали разницу между дешевыми некачественными деталями и сертифицированными изделиями оригинальных брендов. Многие водители уже сталкивались с низкосортными китайскими подделками, разочаровались в них и готовы платить больше за проверенные комплектующие.

Во-вторых, парк премиальных автомобилей продолжает стареть, увеличивая спрос на оригинальные запчасти. Хотя владельцы старых авто нередко продают их новым покупателям, проблема обслуживания остается актуальной для последующих поколений водителей.

— Значит, следующий владелец все равно будет с этой проблемой связан. Ну и общий инфляционный процесс тоже никто не отменял, — сказал Кадаков.

Общая инфляция, по словам эксперта, оказывает существенное давление на ценообразование деталей.

Кадаков заметил, что покупатели престижных автомобилей часто приобретали их в кредит, не задумываясь о затратах на техническое обслуживание. Спустя несколько лет эксплуатации расходы на ремонт и замену комплектующих оказались существенно выше ожиданий, сообщает Радио «Комсомольская правда».

В 2025 году около трети российских автосервисов сталкивались с контрафактными запчастями. По данным исследования Gruzdev Analyze совместно с международной сетью Fit Service, доля техцентров, закупивших подделки, снизилась по сравнению с 2024 годом на пять процентов и составила 32 процента.