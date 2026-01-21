В ЛДПР предложили ввести бесплатный проезд для всех студентов

Леонид Слуцкий, глава ЛДПР, выступил с инициативой, согласно которой студенты-очники должны получить возможность бесплатного проезда на всех видах общественного транспорта, кроме такси и маршруток. Также он предложил распространить эту льготу на поездки в пригородных поездах. Слуцкий считает, что необходимо усилить социальную поддержку студентов, включая транспортные льготы.

Подготовлен законопроект о предоставлении студентам очной формы обучения права на бесплатный проезд на всех видах муниципального пассажирского транспорта, за исключением такси и маршрутных такси, а также в поездах пригородного сообщения. Этот законопроект готов к внесению в Государственную Думу и направлен на снижение ежедневной финансовой нагрузки на обучающихся, сказал Слуцкий.

Ранее Слуцкий предложил создать единый стандарт развития студенческих общежитий.