Житель Камчатки обратился в полицию, потому что не смог найти машину в сугробе

Житель Камчатки потерял свой автомобиль, засыпанный снегом после сильных снегопадов, которые обрушились на регион. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

© Вечерняя Москва

Мужчина обратился в полицию с заявлением о краже своего автомобиля, который его жена не смогла найти под окном. В итоге выяснилось, что машина оказалась замурована в сугробе высотой в полтора человеческих роста. На ее извлечение потребовалось три дня, говорится в публикации.

Камчатка столкнулась с последствиями мощного охотоморского циклона, который обрушился на полуостров 12 января. Непогода вызвала полный транспортный коллапс: были отменены все авиарейсы, остановлено пригородное автобусное сообщение, а школьники переведены на дистанционное обучение. Высота сугробов в некоторых местах достигла уровня второго этажа, что затрудняло даже выход из зданий. Для обеспечения мобильности граждан правительство Камчатки перевело свой служебный автопарк на работу в режиме бесплатного такси по основным городским маршрутам. Синоптики предупреждают, что сложная метеообстановка и лавинная опасность могут сохраниться еще несколько дней.