Водородное совместное предприятие Honda и General Motors закроется в этом году

Расположенный в пригороде Детройта завод Fuel Cell System Manufacturing LLC (FCSM) до конца 2026 года завершит производство водородных электрохимических генераторов, так как партнёрство Honda и GM больше не имеет смысла: американская корпорация потеряла интерес к водородной теме, а Honda продолжит упражняться с водородными силовыми установками, но уже без GM.

© Колеса.ру

Honda и General Motors запустили совместное предприятие FCSM в 2017 году с расчётом разделить затраты на разработку и выпуск водородных электрохимических генераторов. Проблема в том, что водородная тема с 2017 года так и не взлетела. В 2021-2023 годах в автомобильной индустрии наблюдался небольшой всплеск интереса к водороду, но сейчас водородные машины опять практически никому не интересны. В прошлом году General Motors и Stellantis объявили о сворачивании своих водородных проектов, а сегодня стала известна судьба завода FCSM — его закроют.

General Motors так и не выпустила серийных водородных машин с электрохимическими генераторами производства FCSM, хотя такие планы были, а вот Honda снабжает ими свой водородный кроссовер Honda CR-V e:FCEV (показан на заглавной фотографии), дебютировавший в 2024 году. Что будет с этой моделью после закрытия завода FCSM, пока неизвестно — скорее всего, она умрёт вместе с заводом FCSM, потому что другого действующего серийного производства электрохимических генераторов у компании нет.

Honda CR-V e:FCEV

Honda планировала открыть в 2028 году собственный завод по производству электрохимических генераторов мощностью 30 000 шт. в год в японском городе Моока, но летом 2025 года объявила о заморозке этого проекта.

В Европе Honda сотрудничает бельгийской компанией e-power, в этом году партнёры намерены начать выпуск стационарных водородных электрохимических генераторов для применения в различных областях народного хозяйства, но для автомобилей они не предназначены.

Помимо Хонды более-менее активно водородной темой в автопроме сегодня занимаются Toyota, Hyundai и BMW, но BMW пока не выпускает водородных машин на продажу. Honda CR-V e:FCEV тоже не доступен всем желающим и предлагается только через лизинг. Сама компания Honda не объявляла, сколько экземпляров CR-V e:FCEV передала клиентам, но в минувшем декабре в США был объявлен отзыв этой модели из-за дефекта в системе охлаждения электрохимического генератора — тогда и выяснилось, что общее число находящихся на дорогах Honda CR-V e:FCEV составляет 388.

Toyota в прошлом году продала в США только 210 водородных седанов Mirai, причём владельцы этой модели сейчас судятся с компанией из-за проблем с её эксплуатацией и резкого падения остаточной стоимости. Копания Hyundai в 2025 году реализовала в США только 5 водородных кроссоверов Nexo, но такой скромный результат объясняется с тем, что в прошлом году Hyundai Nexo перешёл во второе поколение, и новый кроссовер до американского рынка пока не добрался.