Анонсирован кроссовер IM LS8

Новый паркетник марки IM предложат в виде подзаряжаемого гибрида. По предварительным данным, модель будет доступна как с задним, так и с полным приводом.

В каталоге Минпрома КНР сертификат кроссовера IM LS8 появился в конце прошлого года. А теперь сама марка анонсировала модель, опубликовав фирменные картинки. Полноценный дебют паркетника состоится до конца первого квартала. Напомним, бренд IM (Intelligence in Motion, он же Zhiji) – это совместный проект концерна SAIC, IT-гиганта Alibaba и технопарка Zhangjiang Hi-Tech, он был основан в 2020 году.

Внешне IM LS8 выглядит копией флагманского IM LS9, который стартовал в Китае минувшей осенью. Так, кроссоверу с младшим индексом достались аналогичные оптика и бамперы, вдобавок для него тоже предусмотрен лидар. Впрочем, у LS8 есть и собственные фишки, среди них – более рельефный капот и выполненные в виде «плавников» задние стойки (у LS9 – «парящая» крыша).

А еще LS8 компактнее. Длина – 5085 мм против 5279 мм у LS9, колесная база – 3060 мм вместо 3160 мм. Ширина у машин совпадает (2000 мм), при этом младший кросс чуть выше (1807 или 1817 мм вместо 1806 мм).

Интерьер IM LS8 пока засвечен только на сертификационном снимке – как и для остальных моделей бренда, для кроссовера можно будет выбрать штурвал. Также известно, что грядущий SUV будет доступен с пяти- или шестиместным салоном (LS9 – строго шестиместный).

Как и флагманский кросс, IM LS8 тоже является последовательным подзаряжаемым гибридом. Силовая установка включает работающий в режиме генератора бензиновый турбомотор 1.5 (155 л.с.). Ожидается, что LS8 предложат с задним или полным приводом. Первая модификация – это 313-сильный электромотор. Два электродвигателя полноприводного LS8 вместе выдают 517 или 530 л.с. Батарея – емкостью 52 или 66 кВт*ч. Отметим, LS9 бывает только полноприводным, техника у него такая же, как у аналогичного LS8 4WD.

Больше подробностей о своем новом кроссовере бренд IM должен раскрыть в ближайшие недели. Очевидно, LS8 окажется дешевле LS9, за который сегодня просят 322 800 – 352 800 юаней (около 3,6 млн – 3,9 млн рублей по текущему курсу).