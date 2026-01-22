Девятилетнего водителя иномарки заметили в Новокузнецке

В ходе патрулирования экипаж ДПС в Новокузнецке заметил иномарку, за рулем которой, как показалось госавтоинспекторам, никого не было. Между тем, водитель в машине все же был.

© Российская Газета

Как рассказали в региональном главке МВД, странная иномарка привлекла внимание правоохранителей слишком медленной ездой, при появлении же патрульных машина резко приняла вправо и остановилась.

Сначала инспекторы подумали, что водитель пересел на пассажирское сиденье. Однако дверь с водительской стороны открылась, оттуда вышел маленький мальчик, как позднее выяснилось, ему девять лет. Пассажиром же в иномарке была его бабушка.

Бабушку с внуком доставили в отдел полиции. Пожилая женщина настаивала, что мальчик просто сидел за рулем остановившейся машины, но данные с регистратора показали другую картину.

На маму юного водителя составили протокол по статье КоАП РФ о неисполнении родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Материалы переданы в комиссию. Бабушку, позволившую внуку вести машину, оштрафовали на 30 тысяч рублей по административной статье об управлении транспортным средством водителем, не имеющим прав.