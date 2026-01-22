В Госдуме предложили использовать ИИ для выявления опасного вождения

Депутаты думской фракции "Новые люди" Олег Леонов, Антон Ткачев и вице-спикер Владислав Даванков направили письмо министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с предложением использовать искусственный интеллект для автоматического выявления случаев опасного вождения на дорогах. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Депутаты отметили, что сейчас действия, подпадающие под признаки опасного вождения, - резкие перестроения, несоблюдение безопасной дистанции, агрессивные маневры - как правило, не фиксируются существующими автоматическими системами контроля. По мнению парламентариев, водители зачастую остаются безнаказанными, несмотря на прямую угрозу безопасности дорожного движения.

"Считаем целесообразным рассмотреть возможность внедрения интеллектуальных алгоритмов видеоаналитики на существующие системы видеонаблюдения для автоматического выявления признаков опасного вождения", - указано в письме.

По мнению авторов, применение технологий искусственного интеллекта в системах дорожного наблюдения позволит значительно расширить контроль за грубыми формами хулиганского поведения на дорогах, при этом минимизируя зависимость от человеческого фактора, и будет способствовать снижению аварийности на дорогах в том числе за счет своевременного привлечения нарушителей к ответственности.