В Москве сократилось количество смертельных ДТП

По итогам минувшего года в Москве на 9% сократилось количество ДТП, а погибших в них стало еще меньше - на 15%. Зафиксированы аварии и по ключевым типам, которые считаются наиболее опасными. Например, стало меньше наездов на пешеходов и аварий с участием несовершеннолетних.

Свежими данными поделился заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Это значит, что столица остается лидером по безопасности дорожного движения среди субъектов РФ", - отметил он.

Статистика действительно показательная. Например, если число погибших упало на 15%, то несовершеннолетних в авариях погибло за год почти в полтора раза меньше - на 42%. Столкновений, часто приводящих к тяжелым последствиям, стало меньше на 6%, опрокидываний - на 38%. При этом гибнут в ДТП чаще всего даже не те, кто находились в машинах, а пешеходы: они ничем не защищены, а потому и травмы получают более серьезные.

В департаменте транспорта говорят, что повышения безопасности движения помогает добиться комплекс мер. Благодаря ЦОДД становятся безопаснее дороги: каждый год он внедряет новые схемы движения в аварийных местах, делает переразметку, меняет скоростной режим. Свой вклад вносят дорожные кураторы - они работают на уровне района, получая предложения от местных жителей. В итоге с проезжей части исчезают незаметные препятствия, на деле приводящие к ДТП: плохой обзор при выезде, конфликт потоков, неверная настройка светофоров.

Кроме того, за дорогами постоянно следит Ситуационный центр ЦОДД, а непосредственно на улицах и магистралях работают дорожные патрули.

Наконец, большую роль играет фотовидеофиксация. В Москве сейчас работают 3,8 тысячи дорожных камер, которые распознают более 60 видов нарушений - не только банальные превышение скорости и пересечение сплошной разметки, но и использование телефона за рулем, езду без ремня безопасности и т.д. По словам Ликсутова, камеры размещают в аварийных местах и там, где водители чаще всего не соблюдают ПДД. В итоге со временем такие места становятся безаварийными, и камеры нередко перевешивают.

К тому же комплексы совершенствуются, учатся фиксировать новые нарушения с использованием нейросетей. Так, недавно камеры начали распознавать нарушения правил остановки, создающие помехи для движения. Остановка прямо посреди полосы или вторым рядом грозит штрафом - три тысячи рублей.

Между тем

Многие считают, что камеры сами выписывают штрафы. На самом деле комплексы с помощью нейросетей лишь фиксируют признаки нарушения, а дальше данные проверяют люди, и они же выписывают постановления. Это могут быть инспекторы ГИБДД, сотрудники Московской административной дорожной инспекции, "Московского паркинга" и других ведомств.