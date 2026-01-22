BMW будет использовать записанные звуки V10 для электрических M-моделей

В начале этого месяца BMW взбудоражила автомобильных энтузиастов и особенно ортодоксальных фанатов марки, заявив, что будущие электрические M-модели получат «вновь разработанную звуковую среду». Формулировка получилась предельно расплывчатой, но главный вопрос возник мгновенно: речь идёт об искусственной имитации звука двигателя? Ответ оказался не таким однозначным. Формально — да, но с важной оговоркой: источником этих звуков станет настоящий двигатель внутреннего сгорания.

© BMW

Компания опубликовала видео, снятое в безэховой камере. В кадре — три культовых M-автомобиля с разным числом цилиндров. Слева — BMW M3 GTS (E92) в эффектном цвете Fire Orange, под капотом которого скрывается атмосферный 4,4-литровый V8 S65. В центре — M6 E64 с легендарным 5,0-литровым V10 S85, мотором, давно ставшим объектом культа. Справа — более современный M4 GTS, оснащённый битурбированным рядным шестицилиндровым S55 объёмом 3,0 литра.

Инженеры BMW установили микрофоны, чтобы с максимальной точностью зафиксировать характер и тембр работы двигателей. Нескольких резких перегазовок оказалось достаточно, чтобы буквально подпалить пушистую ветрозащиту микрофонов. В серийном электрическом M3 эти звуки не будут воспроизводиться в «чистом» виде: их смешают с характерным шумом электромоторов, формируя ту самую фирменную звуковую сцену, о которой говорили ранее.

Очевидно, что подобное решение разделит аудиторию на два лагеря. Одни сочтут его маркетинговым трюком и не более. Другие, напротив, увидят в нём способ сохранить эмоциональную связь с M-наследием в эпоху электрификации. Ключевой момент — возможность отключения этой функции. При наличии такого выбора большинство претензий теряют актуальность. В любом случае BMW заслуживает уважения за то, что в основе проекта лежат реальные M-модели и аутентичные записи, а не полностью синтетические звуки.

Оставшаяся часть видео посвящена технической начинке будущего M3 с индексом ZA0. При этом в BMW подчёркивают: показанные прототипы использовали ранние версии технологий. С момента съёмок компания добилась серьёзного прогресса, и к моменту выхода серийной версии в следующем году автомобиль заметно эволюционирует.

Нам также демонстрируют переднюю и заднюю оси, каждая из которых оснащена отдельным электромотором на колесо. Примечательная деталь: водитель сможет отключать передние электродвигатели, превращая автомобиль в заднеприводный — редкая и, безусловно, интересная опция для электрокара.

В кадре мелькает и тяговая батарея, разработанная специально для M-электромобилей. Полезная ёмкость превышает 100 кВт·ч. Для сравнения: родственный Neue Klasse iX3 с батареей шестого поколения на круглых элементах располагает чистой ёмкостью 108,7 кВт·ч. В случае M3 аккумулятор будет жёстко закреплён у передней оси и станет частью силовой структуры кузова, повышая общую жёсткость автомобиля.

Электрический M3 ZA0 появится после дебюта обычного i3 NA0 — по сути, электрической «тройки», премьера которой намечена на конец текущего года. В 2026-м параллельно выйдет и новое поколение бензинового спортивного седана 3 Series (G50), а полноценный M3 с рядной «шестёркой» под индексом G84 ожидается в 2028 году.