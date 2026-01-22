Почему SAIC не хочет продавать авто в РФ

Глава Ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Алексей Подщеколдин рассказал "Российской газете", почему у китайских автопроизводителей так много марок.

"Все игры в бренды не ведут к росту продаж. Например, Chery производит машины в том числе и в Иране под каким-то странным названием. И в Иране также организована сборка. Почему так происходит? Потому что Иран, как и Россия, сегодня под санкциями. Туда нельзя ничего продавать", - заявил в беседе с "РГ" глава Ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Алексей Подщеколдин.

Он также назвал причины, по которым Китай частично перенаправляет экспорт на другие рынки.

"Китайцы планируют поставить около 6 млн машин на внешний рынок в этом году. В том числе в Европу - около 1 млн машин, это больше чем в Россию. Наращивается также экспорт в Японию, в Австралию, в Индонезию. Поэтому тот же SAIC или MG и еще ряд брендов не хотят идти работать в Россию. Сhery, в частности, опасается, что если будет работать в России, то получит санкции в европейских странах. Отсюда и возникают дочерние фирмы, образно говоря, - "не-Сhery".

В то же время Подщеколдин полагает, что в случае отмены санкций дочерние компании сохранятся как бизнес-единицы.