Volvo Cars рассекретила среднеразмерный электрический кроссовер EX60

Компания Volvo Cars полностью рассекретила среднеразмерный электрический кроссовер EX60 — это первая модель, построенная на новой модульной платформе SPA3, которая будет основной для шведской марки в ближайшие годы. Массовое производство Volvo EX60 начнётся ближайшей весной на головном заводе Volvo Cars в муниципальном округе Торсланда (пригород Гётеборга), заказы уже принимаются, поставки клиентам начнутся летом. Минимальная цена в Германии — 62 990 евро.

Volvo официально анонсировала кроссовер EX60 и платформу SPA3 в феврале прошлого года, затем последовала казавшаяся бесконечной череда тизеров, и вот 21 января состоялась полноценная премьера. Внешность Volvo EX60 принесла пару сюрпризов, а именно крючки для пальцев вместо нормальных дверных ручек (похожие есть у Ford Mustang Mach-E) и новый дизайн задних фонарей, из-за которых Volvo EX60 с кормы напоминает электрические кроссоверы Cadillac. Между тем передок у Volvo EX60 вполне типовой для шведской марки, спереди новый электрический кроссовер можно спутать с близким по размерам plug-in гибридным кроссовером Volvo XC70 на платформе SMA, что дебютировал в прошлом году.

Платформа SPA3 рассчитана исключительно на «электрички», поэтому версий с ДВС у Volvo EX60 не будет. К слову, бензиновый Volvo XC60 второго поколения в прошлом году пережил очередной рестайлинг и в отставку пока не собирается. Платформа SPA3 преподносится как очень прогрессивная: у неё 800-вольтовая электрическая архитектура, а батарея интегрирована непосредственно в кузов без промежуточного корпуса, что позволило сделать её максимально тонкой и высвободить больше места для ног в салоне. Максимальная мощность зарядки батареи — 400 кВт.

Кузов Volvo EX60 выполнен из высокопрочных сталей и алюминиевого сплава, для алюминиевых деталей применяется крупноузловое литьё под давлением — подготовка завода Торсланда к этому сложному техпроцессу началась ещё в 2022 году. Крупноузловое литьё позволило радикально уменьшить номенклатуру кузовных деталей, длину сварных швов и количество других соединительных элементов, при этом жёсткость кузова на кручение выше, чем у кузовов, изготовленных традиционным способом. Коэффициент аэродинамического сопротивления сх = 0,26. Подвеска полностью независимая, передняя — на двойных поперечных рычагах, задняя — многорычажная. В «базе» подвеска пружинная, за доплату доступна адаптивная пневмоподвеска.

Габаритная длина Volvo EX60 — 4803 мм, ширина — 1899 мм, высота — 1635 мм, колёсная база — 2970 мм, дорожный просвет — 182 мм. Штатные колёса — 20-, 21- либо 22-дюймовые. Кроссовер в приключенческой версии Cross Country имеет защитный пластиковый обвес по нижнему периметру кузова и увеличенный до 194 мм дорожный просвет. Пневмоподвеска у версии Cross Country есть по умолчанию, причём она регулируется по высоте, максимальный дорожный просвет — 234 мм. Габаритная длина версии Cross Country — 4811 мм, высота при стандартном положении подвески — 1651 мм. Снаряженная масса кроссовера в зависимости от оснащения составляет 2115-2330 кг. Допустимая масса буксируемого прицепа — 2000 кг у одномоторных версий и 2400 кг у двухмоторных.

Силовых установок для Volvo EX60 заявлено три, они отражены в индексах модификаций — P6, P10 AWD и P12 AWD. Версия P6 — базовая, одномоторная, заднеприводная. Версии P10 AWD и P12 AWD имеют два электромотора и соответственно полный привод. Кроссовер в исполнении Cross Country идёт в комплекте с силовой установкой P10 AWD. Максимальная скорость всех версий ограничена на отметке 180 км/ч.

Максимальная отдача единственного заднего электромотора на версии P6 — 275 кВт (374 л.с.) и 480 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 5,9 с. Полезная ёмкость батареи — 80 кВт·ч (полная — 83 кВт·ч), максимальный запас хода на одной зарядке — 620 км по циклу WLTP.

На версии P10 AWD максимальная совокупная отдача двух электромоторов составляет 375 кВт (510 л.с.) и 710 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 4,6 с. Полезная ёмкость батареи — 91 кВт·ч (полная — 95 кВт·ч), максимальный запас хода на одной зарядке — 660 км по циклу WLTP. Версия Cross Country при прочих равных проезжает на одной зарядке до 640 км и набирает первую «сотню» за 4,7 с.

На топ-версии P12 AWD максимальная совокупная отдача двух электромоторов увеличена до 500 кВт (680 л.с.) и 790 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 3,9 с. Полезная ёмкость батареи — 112 кВт·ч (полная — 117 кВт·ч), максимальный запас хода на одной зарядке — 810 км по циклу WLTP.

Комплектаций для Volvo EX60 заявлено тоже три — Core, Plus и Ultra, но на старте продаж будут доступны только Plus и Ultra, а базовая комплектация Core появится позже. Дизайн салона у Volvo EX60 более замысловатый, чем у Volvo XC70: передняя панель имеет многослойную текстурированную структуру, а 11,4-дюймовые приборный экран отнесён к лобовому стеклу и при взгляде с места водителя расположен как бы над сплюснутым двухспицевым рулём. Сервисные клавиши на руле, к счастью, физические, а вот все климатические настройки и даже регулировка зеркал зашиты в 15,04-дюймовый мультимедийный экран с новейшей версией фирменной операционной системы HuginCore. Эта система сделана на базе гугловской Android Automotive OS, в неё интегрирован ИИ-помощник Gemini и другие полезные сервисы от Google. Базовая аудиосистема от Bose имеет 21 громкоговоритель, а топовая 1820-ваттная аудиосистема Bowers & Wilkins — 28 громкоговорителей. Объём основного багажника — 523 л, со сложенными спинками заднего дивана — 1647 л. Даже у двухмоторных версий спереди есть дополнительный багажник объёмом 58 л.

В Германии минимальная цена Volvo EX60 P6 в комплектации Plus составляет 62 990 евро, а топовый кроссовер с силовой установкой P12 AWD в комплектации Ultra обойдётся минимум в 78 790 евро. Версия Cross Country выйдет на рынок только в следующем году, но и её цена уже известна — от 68 990 евро.

Добавим, что глобальные продажи Volvo Cars в 2025 году составили 710 042 автомобиля, что на 7% меньше продаж в 2024 году, при этом спрос на электромобили шведской марки сократился на 13% до 151 830 шт. Тем не менее Volvo Cars продолжает напирать на «электрички» и очень сожалеет о том, что Евросоюз отказался вводить запрет на новые машины с ДВС в 2035 году.