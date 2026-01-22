Таких нет даже в музее АвтоВАЗа: в РФ продают новое "Жигули" за 3 млн

На этот раз "Российская газета" отыскала "капсулу времени" в Мордовии, где на продажу выставили практически нульцевые "Жигули" ВАЗ-2103.

© Российская Газета

Табличка на кузове сохранилась в первозданном виде, и на ней виден порядковый номер ВАЗ-2103 - автомобиль является 110 715-м по счету, сошедшим с конвейера Волжского автомобильного завода в Тольятти.

"Жигули" насыщенного зеленого цвета выпущены в 1974 году. Пробег минимальный и составляет 5358 км.

Продавец уточняет, что автомобиль из частной коллекции, и образцов в аналогичном сохране нет даже в музее АвтоВАЗа.

Стоимость впечатляет - 3 000 000 рублей.

В декабре "РГ" рассказывала о новом ВАЗ-2103 желтого цвета и абсолютно без пробега. Ценник на "тройку" был в два раза меньше.