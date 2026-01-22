В Саратовской области за год отсеяли более тысячи проблемных таксистов

В Саратовской области уже аннулировали более тысячи разрешений на работу в сфере такси. Основная причина – грубое нарушение обязательных требований законодательства.

«На сегодняшний день официально зарегистрированы 1852 перевозчика, имеющие право оказывать услуги такси», – рассказали в региональном минтрансе.

Чаще всего перевозчики лишались права работать из-за отсутствия действующего договора страхования гражданской ответственности перед пассажирами. Наличие такой страховки, которая покрывает вред жизни, здоровью и имуществу клиентов, – обязательное условие для легальной деятельности.

При этом в ведомстве подчеркивают, что в регионе продолжается работа по цифровизации и упрощению процедур в этой сфере.

«Чтобы избежать нарушений и штрафных санкций, перевозчикам необходимо оформить официальное разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, а также внести транспортное средство в реестр», – напомнили в министерстве.

