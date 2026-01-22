Названы самые популярные автомобили в России за последние 20 лет

«Автостат»: в 2025 году Lada Granta стала бестселлером уже в девятый раз

Семейство Lada Granta стало наиболее популярным у россиян уже в девятый раз за последние 20 лет.

По результатам продаж в 2025 году Гранта вновь серьезно обошла все прочие новые легковушки в плане массовости – ее купили 147 тысяч человек. Это – 11,1% от объема всего легкового рынка страны (!), хотя бывало и больше.

Взгляните на инфографику: это не просто лидерство, завоеванное уже в девятый раз за два десятка лет, а рекордная серия из четырех побед подряд.

Ни одна другая легковушка на российском авторынке и близко не подбирается к такой популярности – даже из вазовских моделей, не говоря уже про иномарки... В финале инфографики авторы как бы подвешивают вопрос относительно лидера в 2026-м... А есть сомнения?