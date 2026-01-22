В Mazda сняли вопрос с оригинальными запчастями для россиян

Компания ООО "Мазда Мотор Рус" расширила продуктовую линейку локального бренда MZD, под которым выпускаются запасные части и расходные материалы для автомобилей Mazda. В ассортименте появились сертифицированные компоненты тормозной системы - тормозные диски и передние тормозные колодки.

Тормозные колодки MZD произведены в России по заказу "Мазда Мотор Рус". Отмечено, что они соответствуют требованиям автопроизводителя и прошли комплексную проверку качества.

По заявлению компании, колодки отличаются сниженным износом тормозных дисков, отсутствием скрипов и минимальным пылеобразованием, а также эффективной работой на холодных тормозных механизмах. Компоненты предназначены для кроссоверов Mazda CX-5 первого и второго поколений.

Тормозные диски MZD также соответствуют отраслевым стандартам. В настоящее время диски доступны для моделей Mazda CX-5 и Mazda 6. В течение года компания планирует вывести на рынок передние тормозные диски для кроссовера Mazda CX-50.

Также под брендом MZD на отечественном рынке представлены оригинальные моторные масла.

Ранее "РГ" рассказывала, что "Мазда Мотор Рус" обсуждала с дилерами вопрос официальных поставок авто в Россию.