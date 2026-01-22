Курганский завод на 80 процентов локализовал выпуск современного погрузчика

На выставке "СтройДорЭкспо", традиционно собирающей в Челябинске лучшие образцы дорожно-строительной и специализированной техники, внимание экспертов отрасли привлекла новая разработка курганцев. Известный производитель дорожных машин ежегодно выводит на рынок собственные аналоги западных брендов. Не изменил он традиции и на этот раз, представив компактный мини-погрузчик, получивший массовое распространение в Европе, но адаптированный к суровому климату Урала.

Как пояснили на предприятии, к импортозамещению завод подталкивает сама жизнь - появилась редкая возможность занять нишу, освободившуюся после ухода зарубежных конкурентов. Плюс поддержка Минпромторга РФ позволяет развивать это направление ускоренными темпами.

- Мы всегда внимательно отслеживали тенденции мирового рынка, посещали европейские выставки, когда это было доступно, сейчас присутствуем в Азии, в частности в Китае. Изучая рынок, выбираем объекты для подражания, берем из них самое лучшее, добавляем необходимое с точки зрения адаптации к российским условиям и начинаем разработку силами конструкторского бюро и собственной технологической службы, - поясняет исполнительный директор Курганского завода дорожных машин Михаил Сочнев. - Кстати, занимаются этим молодые увлеченные ребята. Средний возраст конструкторов - всего 35 лет.

В прошлом году на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге предприятие представило первый в стране коммунальный электромобиль - бесшумный городской пылесос, способный отработать без подзарядки полную рабочую смену и разворачиваться буквально на месте: такая маневренность позволяет ему успешно действовать на узких улочках и тротуарах. Машина проводит комплексную уборку: вакуумное всасывание пыли и подметание с последующим увлажнением поверхности.

Сегодня эту технику уже можно встретить в Москве и Санкт-Петербурге, а также на Сахалине, во Владивостоке и Иркутской области - практически во всех концах страны. За счет продаж новой машины предприятие на 25 процентов нарастило объемы в сегменте вакуумно-подметальной техники.

А под конец 2025 года конструкторы завода закончили разработку еще одной новинки - погрузчика, добившись 80-процентного уровня локализации его производства.

- Основные трудности возникали из-за отсутствия в стране необходимых компетенций в гидравлике: до последнего времени она производилась исключительно для крупногабаритной техники, - поясняет председатель совета директоров "Кургандормаша" Юрий Авдалов. - Столкнулись и с отсутствием компонентной базы. Но вместе с нашими партнерами, среди которых около десятка отечественных предприятий, мы эту проблему успешно решаем. К примеру, для мини-погрузчика конструкторское бюро доработало приводные мосты и использовало схему с двумя гидромоторами, что обеспечивает ему более быстрое и точное управление. Сейчас стратегическая цель - в сотрудничестве с поставщиками перенести производство ключевых компонентов на свою площадку, что позволит повысить контроль качества и обеспечить доступность сервиса для клиентов. Уже ведется работа по внедрению полностью отечественной светотехники. А в самое ближайшее время планируется запустить погрузчик в массовое производство. Что же представляет собой новая разработка? Это компактная машина с шарнирно-сочлененной рамой и телескопической стрелой, способная въезжать в стандартные дверные проемы, работать внутри помещений и разворачиваться на месте. Грузоподъемность погрузчика - 2,5 тонны при собственной массе всего 2,7. Мощность двигателя с турбонаддувом - 64,5 лошадиной силы (48,1 кВт). Причем в отличие от западных образцов новинка способна работать при температурах от минус 40 до плюс 45 градусов Цельсия, что соответствует российскому ГОСТу. С помощью различного навесного оборудования машина может выполнять земляные работы, использоваться при установке и демонтаже временных конструкций, для уборки снега, очистки дорог и тротуаров, поддержания чистоты в парках и на общественных территориях, справится даже с формированием газонов и уходом за ними, с созданием ландшафтных композиций. Кроме того, это удобный помощник для перемещения грузов на складах и в цехах.

На новинку можно установить стандартный и усиленный ковши для сыпучих, тяжелых и абразивных материалов, с зубьями для рыхления грунта и планировки территории, камнеуборочный ковш, коммунальную щетку, снегоотвал, солеразбрасыватель, захват для рулонов и бочек, паллетные вилы и кран-стрелу. Причем для этого не нужно выходить из кабины - лишь использовать рычаги управления.

- Испытания показали, что по важным для потребителей характеристикам новый погрузчик сопоставим с европейскими машинами и даже превосходит их по таким параметрам, как динамика разгона, скорость хода и плавность работы гидравлики, - рассказывает Юрий Авдалов. - На выставке мы получили первые отзывы от покупателей. А челябинский губернатор Алексей Текслер, оценив адаптацию машины к российским условиям, дал распоряжение рассмотреть возможность ее применения в дорожном хозяйстве. Сейчас мы ведем об этом переговоры с минтрансом Челябинской области.

Разработка импортозамещающей продукции помогает заводу дорожных машин завоевывать рынок в период охлаждения экономики. Расширяется номенклатура - предприятие выпускает уже 45 видов различной техники. Создаются новые рабочие места, соответственно, растут и финансово-экономические показатели.

В 2025 году курганский завод выпустил 530 единиц техники - на 60 больше, чем в предыдущем. А в этом на предприятии планируют довести количество изделий до 600 на общую сумму порядка семи миллиардов рублей. Параллельно развивается сервисное направление, которым занимается целая сеть дилерских центров в разных регионах страны, а также собственные сервисные центры в Москве и Кургане. Все их сотрудники проходят обязательное обучение под контролем специалистов предприятия.

По словам Михаила Сочнева, акцент делается на создании новых машин, производство которых начинают с разработки и испытаний опытных образцов, затем их дорабатывают, доводят до выпуска небольшими сериями и в итоге при наличии серьезного спроса направляют в массовое производство.