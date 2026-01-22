Курганский завод на 80 процентов локализовал выпуск современного погрузчика
На выставке "СтройДорЭкспо", традиционно собирающей в Челябинске лучшие образцы дорожно-строительной и специализированной техники, внимание экспертов отрасли привлекла новая разработка курганцев. Известный производитель дорожных машин ежегодно выводит на рынок собственные аналоги западных брендов. Не изменил он традиции и на этот раз, представив компактный мини-погрузчик, получивший массовое распространение в Европе, но адаптированный к суровому климату Урала.
Как пояснили на предприятии, к импортозамещению завод подталкивает сама жизнь - появилась редкая возможность занять нишу, освободившуюся после ухода зарубежных конкурентов. Плюс поддержка Минпромторга РФ позволяет развивать это направление ускоренными темпами.
- Мы всегда внимательно отслеживали тенденции мирового рынка, посещали европейские выставки, когда это было доступно, сейчас присутствуем в Азии, в частности в Китае. Изучая рынок, выбираем объекты для подражания, берем из них самое лучшее, добавляем необходимое с точки зрения адаптации к российским условиям и начинаем разработку силами конструкторского бюро и собственной технологической службы, - поясняет исполнительный директор Курганского завода дорожных машин Михаил Сочнев. - Кстати, занимаются этим молодые увлеченные ребята. Средний возраст конструкторов - всего 35 лет.
В прошлом году на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге предприятие представило первый в стране коммунальный электромобиль - бесшумный городской пылесос, способный отработать без подзарядки полную рабочую смену и разворачиваться буквально на месте: такая маневренность позволяет ему успешно действовать на узких улочках и тротуарах. Машина проводит комплексную уборку: вакуумное всасывание пыли и подметание с последующим увлажнением поверхности.
Сегодня эту технику уже можно встретить в Москве и Санкт-Петербурге, а также на Сахалине, во Владивостоке и Иркутской области - практически во всех концах страны. За счет продаж новой машины предприятие на 25 процентов нарастило объемы в сегменте вакуумно-подметальной техники.
В 2025 году завод выпустил 530 единиц техники - на 60 больше, чем в предыдущем
А под конец 2025 года конструкторы завода закончили разработку еще одной новинки - погрузчика, добившись 80-процентного уровня локализации его производства.
- Основные трудности возникали из-за отсутствия в стране необходимых компетенций в гидравлике: до последнего времени она производилась исключительно для крупногабаритной техники, - поясняет председатель совета директоров "Кургандормаша" Юрий Авдалов. - Столкнулись и с отсутствием компонентной базы. Но вместе с нашими партнерами, среди которых около десятка отечественных предприятий, мы эту проблему успешно решаем. К примеру, для мини-погрузчика конструкторское бюро доработало приводные мосты и использовало схему с двумя гидромоторами, что обеспечивает ему более быстрое и точное управление.Сейчас стратегическая цель - в сотрудничестве с поставщиками перенести производство ключевых компонентов на свою площадку, что позволит повысить контроль качества и обеспечить доступность сервиса для клиентов. Уже ведется работа по внедрению полностью отечественной светотехники. А в самое ближайшее время планируется запустить погрузчик в массовое производство.Что же представляет собой новая разработка? Это компактная машина с шарнирно-сочлененной рамой и телескопической стрелой, способная въезжать в стандартные дверные проемы, работать внутри помещений и разворачиваться на месте. Грузоподъемность погрузчика - 2,5 тонны при собственной массе всего 2,7. Мощность двигателя с турбонаддувом - 64,5 лошадиной силы (48,1 кВт). Причем в отличие от западных образцов новинка способна работать при температурах от минус 40 до плюс 45 градусов Цельсия, что соответствует российскому ГОСТу.С помощью различного навесного оборудования машина может выполнять земляные работы, использоваться при установке и демонтаже временных конструкций, для уборки снега, очистки дорог и тротуаров, поддержания чистоты в парках и на общественных территориях, справится даже с формированием газонов и уходом за ними, с созданием ландшафтных композиций. Кроме того, это удобный помощник для перемещения грузов на складах и в цехах.
На новинку можно установить стандартный и усиленный ковши для сыпучих, тяжелых и абразивных материалов, с зубьями для рыхления грунта и планировки территории, камнеуборочный ковш, коммунальную щетку, снегоотвал, солеразбрасыватель, захват для рулонов и бочек, паллетные вилы и кран-стрелу. Причем для этого не нужно выходить из кабины - лишь использовать рычаги управления.
- Испытания показали, что по важным для потребителей характеристикам новый погрузчик сопоставим с европейскими машинами и даже превосходит их по таким параметрам, как динамика разгона, скорость хода и плавность работы гидравлики, - рассказывает Юрий Авдалов. - На выставке мы получили первые отзывы от покупателей. А челябинский губернатор Алексей Текслер, оценив адаптацию машины к российским условиям, дал распоряжение рассмотреть возможность ее применения в дорожном хозяйстве. Сейчас мы ведем об этом переговоры с минтрансом Челябинской области.
Разработка импортозамещающей продукции помогает заводу дорожных машин завоевывать рынок в период охлаждения экономики. Расширяется номенклатура - предприятие выпускает уже 45 видов различной техники. Создаются новые рабочие места, соответственно, растут и финансово-экономические показатели.
А в этом на предприятии планируют довести количество изделий до 600 на общую сумму порядка семи миллиардов рублей. Параллельно развивается сервисное направление, которым занимается целая сеть дилерских центров в разных регионах страны, а также собственные сервисные центры в Москве и Кургане. Все их сотрудники проходят обязательное обучение под контролем специалистов предприятия.
По словам Михаила Сочнева, акцент делается на создании новых машин, производство которых начинают с разработки и испытаний опытных образцов, затем их дорабатывают, доводят до выпуска небольшими сериями и в итоге при наличии серьезного спроса направляют в массовое производство.