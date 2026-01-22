В России средняя цена грузовика выросла до 11,4 млн рублей

По данным РОАД, значительная часть стоимости импортного грузового автомобиля приходится на обязательные платежи, включая утильсбор, таможенные пошлины и НДС. В совокупности они составляют 46% от общей цены, что существенно влияет на продажи.

В прошлом году продажи новых грузовиков в России составили 63 571 единицу, что значительно ниже рекордных показателей 2023 года. Подщеколдин отметил, что падение продаж оказалось более существенным, чем ожидалось, составив минус 51%. Структура рынка также претерпела изменения: доля российских производителей увеличилась, а доля китайских марок снизилась с 60% до 44%.

Средняя цена грузовика выросла на 9% и достигла 11,4 млн рублей. Это связано с повышением утилизационного сбора.

Эксперт добавил, что сейчас нет предпосылок для резкого роста рынка. Наиболее вероятным сценарием является сохранение продаж на уровне предыдущего года, что позволит дилерам скорректировать бизнес-модели. Прогноз РОАД на 2026 год предусматривает реализацию 65 000 тяжелых грузовиков при базовом сценарии и 60 000 – в пессимистичном варианте.

