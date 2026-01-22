Какие дизельные легковые авто все еще продаются в России

"Российская газета" включила в обзор дизельных автомобилей российского рынка четыре внедорожника и три пикапа. Однако кроме рассмотренных здесь Haval H9, Haval H5, BAIC BJ60, BAW 212 T01, Sollers ST6, Dongfeng DF6 и Great Wall Poer, в том же сегменте представлены и другие легковые машины и LCV на тяжелом топливе. Это прежде всего пикапы JAC T8, JAC T9, Foton Tunland V7 и Foton Tunland V9.

Количество моделей с дизельными двигателями после ухода из России европейских, американских и большинства корейских марок резко сократилось. Несмотря на то, что по параллельному импорту ввозятся такие дизельные "полноразмерники", как Toyota Land Cruiser 300, Land Rover Range Rover и BMW X7, в РФ наблюдается заметное сокращение доли дизельных авто в сегменте легковых машин.

Тенденция такова - дизели ставят либо на большие внедорожники, либо на пикапы, то есть автомобили, предназначенные для транспортировки тяжелых грузов, буксировки прицепов и преодоления сложного бездорожья. Тенденцию, впрочем, намерена переломить компания УAЗ, планирующая представить для рестайлингового "Патриот" (должен появиться в продаже до третьего квартала 2026 года) 2-литровый турбодизель Sollers 550010 (136 л.с. и 320 Нм) в паре с 6-ступенчатой "механикой". Такую же связку получат пикап УАЗ "Пикап" и "Профи".

Haval H9

Большой рамный внедорожник Haval H9 помимо бензиновой силовой установки может оснащаться на российском рынке 2,4-литровым турбодизелем, развивающим 184 л. с. и 480 Нм. Мотор сочетается с 9-диапазонным "автоматом" с поддержкой ручного переключения, рассчитанным на пиковый момент до 750 Нм.

Благодаря тяговитому двигателю, полному приводу, понижающей передаче, блокировке межосевой муфты, блокируемому заднему дифференциалу и системе выбора режимов движения (предустановки "Снег", "Грязь", "Песок", "Авто" и "Спорт"), а также клиренсу 224 мм и подвеске с большими ходами эта модель уверенно преодолеет даже сложное бездорожье. Расход солярки в смешанном цикле при этом составляет всего 9,1 л/100 км, а топливный бак вмещает 78 л. Haval H9 выпускается на заводе китайской компании под Тулой.

BAIC BJ60

Крупный дизельный внедорожник BAIC BJ60 (5040х1955х1925 мм) предлагается на нашем рынке с 2-литровым турбодизелем на 163 л.с. и 400 Нм, знакомым по младшей модели BJ40. Мотор на тяжелом топливе при этом дополнен в РФ 48-вольтовым стартер-генератором мощностью 13,6 л. с., то есть фактически, это "мягкий гибрид". Трансмиссия - 8-диапазонный "автомат".

Полный привод реализован по схеме Part-Time, имеется понижающий ряд передач, блокировки переднего и заднего дифференциалов. Подвеска при этом - полностью независимая. Дорожный просвет составляет 215 мм, максимальная глубина преодолеваемого брода - 750 мм. Также предусмотрены специализированные режимы трансмиссии для разных типов покрытия ("Пересеченная местность", "Песок", "Грязь", "Камни", "Преодоление водных преград"). Салон в зависимости от комплектации может быть 5- или 7-местным. Выпуск этой модели налажен на заводе "Автотор" в Калининграде.

Haval H5

Большой внедорожник Haval H5 построен на базе пикапа Great Wall Poer KingKong, имеет рамную конструкцию, неразрезной задний мост с пружинами и внешние габариты 5190х1905х1835 мм и дорожный просвет 200 мм. Таком исполину по статусу положен дизельный мотор. Плюс к бензиновой 2-литровой модификации (200 л.с.) на российском рынке предлагается также вариант на тяжелом топливе. С 2-литрового агрегата здесь снято лишь налогово выгодные 150 л. с., но пиковая тяга - солидная, 400 Нм.

Автомобиль предлагается с 8-диапазонным "автоматом" и полноприводной трансмиссией part-time с понижающей передачей и самоблокирующимся задним дифференциалом. Плюс такой модификации - экономичность. Паспортный расход в смешанном цикле составляет лишь 7,9 л/100 км. Плюс к тому, такой SUV может буксировать прицеп массой до 2500 кг с тормозной системой или до 750 кг без нее. Посетовать можно, разве что, на достаточно вялую динамику. На разгон до "сотни" уходит порядка 13 с. На данный момент Haval H5 ввозится в РФ из Китая.

BAW 212 T01

Внедорожник BAW 212 T01 вышел на российский рынок в середине 2025 года с дизельным 2-литровым турбодизелем, имеющим отдачу 170 л. с. и 415 Нм. А в январе 2026 года автопроизводитель снизил стоимость этой версии на 800 000 рублей за счет адаптации силового агрегата под новые правила утилизационного сбора. Дефорсированный агрегат теперь развивает 156 л.с., благодаря чему итоговая цена снизилась с 4 399 000 рублей до 3 595 000 рублей. Трансмиссия - по-прежнему 8-диапазонный автомат ZF и раздаточная коробка BorgWarner. Дорожный просвет составляет 256 мм.

Благодаря топливному баку объемом 80 литров пробег без дозаправки составляет почти 1000 км. В активе модели также прочная рама, понижающая передача и блокировки, неразрезные мосты, многорычажная подвеска и полный привод типа рart-Time. Предлагается заводская русификация интерфейса и расширенный пакет зимних опций.

Dongfeng DF6

Автомобиль, созданный на базе Nissan Navara третьего поколения, на поверку оказывается сегодня самым доступным дизельным пикапом нашего рынка. Цены стартуют с 2 350 000 рублей.

Модель с габаритами 5310х1850х1810 мм и дорожным просветом 220 мм оснащается сразу двумя вариантами силовых установок (на выбор) - начальным 2.5-литровым турбодизелем ZD25T5 с отдачей 136 л. с. и 305 Нм и старшим 2.3-литровым турбодизелем M9T-60A на 163 л.с. и 380 Нм. Трансмиссия - 5- или 6-ступенчатая "механика" соответственно, или 8-ступенчатый "автомат" от ZF для топовой версии. Привод - полный с жестким подключением передней оси. Предусмотрен понижающий ряд в раздаточной коробке. Клиренс составляет 220 мм.

Sollers ST6

Не секрет, что самый компактный и доступный пикап российской марки создан на базе родственной модели JAC T6, которая вскоре после выхода на российский рынок пикапа Sollers была удалена из модельной гаммы китайского автопроизводителя в РФ. Sollers ST6 оснащается в России двумя типами 2-литровых двигателей: дизельным (136 л.с.) и бензиновым (176 л. с.). Оба сочетаются с 6-ступенчатой "механикой" и подключаемы полным приводом с понижающей передачей и механической блокировкой заднего дифференциала.

Передняя подвеска пружинная, сзади предусмотрен неразрезной мост на рессорах. Мощная рама лонжеронного типа Sollers ST6 способна выдерживать значительные нагрузки. Дорожный просвет составляет 197 мм. С ноября 2024 года модель выпускается на Ульяновском автозаводе, который входит в состав холдинга "Соллерс". Сегодня за дизельный ST6 просят от 2 730 000 рублей.

Great Wall Poer

Пикап GWM Poer ввозится в РФ из КНР и предлагается в России с 2-литровым бензиновым турбодвигателем (218 л. с.) и 2,4-литровым 184-сильным дизельным агрегатом с пиковой тягой 380 Нм. Механическая трансмиссия в обновленной версии отсутствует. Автоматическая трансмиссия - 8-ступенчатая для бензиновых и 9-ступенчатая для дизельных машин. Отметим также, что дизельный мотор доступен только в топовой комплектации Premium, бензиновый - в базовой Elite. Оба двигателя унифицированы с внедорожником Haval H9.

Полноприводная трансмиссия включает муфту на передней оси, понижающую передачу и блокировку заднего межколесного дифференциала. Предусмотрены подрулевые лепестки для ручного переключения передач. Заявленный дорожный просвет - 232 мм. Расход солярки в смешанном цикле - 8,4 л/100 км. Предусмотрена установка фаркопа для перевозки прицепов массой до 2,5 тонн.