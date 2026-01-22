Штрафовать за езду без ОСАГО по камерам будут раз в сутки

В России планируют ужесточить ответственность за управление автомобилем без действующего полиса ОСАГО.

Законопроект, находящийся на рассмотрении в Госдуме, предусматривает возможность выписывать штрафы водителям бесконтактным способом — с помощью дорожных камер, и при этом начислять штрафы ежедневно за нарушения, зафиксированные камерой, сообщает ИА DEITA.RU.

Президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев отметил, что страховое сообщество поддерживает эту инициативу, так как она поможет выявлять не просто случайных нарушителей, а владельцев, систематически игнорирующих обязательство иметь полис ОСАГО.

Он напомнил, что страховые компании неоднократно подтверждали свою готовность использовать дорожные камеры для контроля наличия полисов. По его словам, такая мера должна положительно сказаться на ситуации на дорогах. Чем меньше водителей ездит без ОСАГО, тем выше уровень защиты остальных участников дорожного движения.

Это обеспечит возможность быстро и гарантированно решать вопросы по возмещению ущерба со страховыми компаниями. Кроме того, автоматическая проверка наличия полиса поможет снизить рост страховых премий, поскольку добросовестные владельцы транспортных средств не будут вынуждены платить за тех, кто ездит без страховки.

Ожидается, что новый закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Такая отсрочка связана с необходимостью завершить модернизацию системы автоматической фиксации нарушений, а именно — внедрить и отладить работу программного обеспечения «Паутина», которое позволит автоматически выписывать штрафы на основе данных с камер.