Стали известны отличия обновленной LADA Vesta от версии 2025 года

В 2025 году компания «АвтоВАЗ» продолжила работу над модернизацией модели Lada Vesta. Одним из ключевых нововведений стал модуль дистанционного запуска двигателя с радиусом действия до 40 метров.

Данная функция позволяет заранее прогреть двигатель и салон, что особенно полезно в холодное время года. Также в машину интегрировали систему бесключевого доступа, которая позволяет открывать двери и запускать мотор, не доставая ключ из кармана.

В 2026 году Lada Vesta получила обновленную мультимедийную систему Enjoy с 7-дюймовым экраном и новый оттенок кузова «Тайфун» – серый металлик, рассказал эксперт журнала «За рулем» Юрий Тимкин.

Более значительные технические изменения запланированы на этот год, когда планируется доработка линейки двигателей.

Сейчас базовым двигателем для Vesta остается 16-клапанный агрегат мощностью 106 л.с., который доступен с механикой или вариатором. 1,8-литровый мотор мощностью 122 л.с. комплектуется вариатором или 6-ступенчатой механической КПП китайского производства. В модельный ряд входят седан, седан Cross, универсал SW и универсал SW Cross. Цена на базовый седан начинается от 1,56 миллиона, а на универсал SW – от 1,69 млн рублей.