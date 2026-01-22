В РФ привезли брутальный кроссовер Jaecoo EJ6

В 2026 году на российском рынке появится новый бренд от Chery - iCaur, специализация которого - брутальные кроссоверы с нарочито квадратными кузовами. Однако частные дилеры ввозят их аналоги из стран, где продажи уже начались. Так, один из дилеров предлагает к покупке Jaecoo EJ6.

EJ6 - перелицованная модель, известная в КНР как iCar 03. Да, на родине название бренда пишется именно так - без буквы "u". Под маркой Jaecoo кроссовер существует преимущественно в странах Юго-Восточной Азии.

Все ввезенные в РФ Jaecoo EJ6 2024 года выпуска и оснащены двухмоторным электроприводом мощностью 279 л.с. и моментом 385 Нм. В зависимости от емкости аккумулятора паспортный запас хода составляет 472 и 501 км. Однако на цену это почему-то никак не влияет.

Стоимость - 3 250 000 рублей, но со скидками авто можно купить за 2 950 000 рублей.

Первой официальной моделью iCaur в РФ должен стать "убийца Land Cruiser" - кроссовер V27.