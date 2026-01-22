Стало известно у каких городов планеты самые загруженные дороги

Производитель навигаторов назвал Мехико городом с самыми загруженными дорогами. В 2025 году самые большие пробки в мире зафиксированы в Мехико, Бенгалуру и Дублине. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на производителя навигаторов TomTom

© Motor.ru

«Поддержание движения на дорогах еще никогда не было таким трудным», — сообщили в нидерландской компании. Специалисты проанализировали ситуацию почти в 500 городах мира, подсчитав средний уровень загруженности дорог, среднюю скорость движения и время, проводимое автомобилистами в пробках в год.

По показателю загруженности лидирует Мехико, где водители проводят в пути на 75,9% больше времени, чем могли бы в условиях свободного движения. Чуть уступают ему индийский Бенгалуру и Дублин.

Больше всего часов в год в пробках теряют водители в Лиме (Перу) — 195 часов, Дублине — 191 час и Мехико — 184 часа. Самой медленной по средней скорости движения оказалась колумбийская Барранкилья.

Москва и другие российские города в рейтинг TomTom не попадают с 2022 года. В последний раз, в 2021 году, Москва занимала в нём второе место в мире по загруженности дорог. В ЦОДД Москвы сообщили, что загруженность в столице снижается: в 2025 году количество дней с высоким уровнем пробок сократилось на 56% по сравнению с 2024 годом.

