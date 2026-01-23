В Сети вспомнили редкий кабриолет Lada Niva Rodeo

Lada Niva Rodeo - экспериментальная версия трехдверной "Нивы", созданной в 1990-е годы тольяттинскими фирмами "Актив" и "АБ+Пластик". Автомобиль примечателен необычной внешностью и конструктивными изменениями, которые заметно отличают его от серийной модели.

© Российская Газета

Проект Rodeo был разработан на базе классической Lada Niva. В результате тюнинга внедорожник получил оптику от ВАЗ-2108, оригинальный кузовной обвес и нестандартную крышу: штатная металлическая конструкция была снята, а вместо нее установлен стеклопластиковый колпак. Кроме того, проектом предусматривалась открытая версия, где задняя часть кузова закрывалась складным мягким верхом.

Автомобили представили в 1995 году, а производство осуществлялось до 1998 года включительно. Тираж выпущенных машин не установлен, поэтому точное количество сохранившихся экземпляров остается неизвестным.

Ранее считалось, что до наших дней дошел лишь один кабриолет Lada Niva Rodeo, пишет Motor.ru. Его владелец публиковал заметки о машине до осени 2011 года. По информации подписчика VK-паблика "Youngers Club - Первый Российский Янгтаймер Клуб", открытая версия Rodeo продолжает эксплуатироваться в России, хотя ее состояние оценивается как неудовлетворительное.