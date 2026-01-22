В России продают Volvo S60 2003 года с пробегом 18 110 километров

В России появилось объявление о продаже седана Volvo S60 2003 года выпуска с пробегом 18 110 километров.

© Российская Газета

Продавец утверждает, что автомобиль не использовался в зимний период и не выезжал на дороги в холодное время года. Соответственно зимней резины в комплекте нет.

По его словам, седан хранился на подземном паркинге, а техническое состояние соответствует заявлению "отличное". Перед продажей на автомобиле заменили все рабочие жидкости, ремень газораспределительного механизма и комплект шин.

Отдельно отмечается сохраненный салон и "запах нового автомобиля".

Автомобиль оснащен бензиновым двигателем объемом 2,4 л мощностью 170 л.с., механической коробкой передач и передним приводом.

Цена - 2 000 000 рублей. Для сравнения: новую Lada Aura сейчас продают за 2 245 000 рублей, по акции - трейд-ин и кредит - бизнес-седан стоит почти 2,1 млн рублей.