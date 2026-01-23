Гиперкар-антагонист Porsche и Bugatti появился в продаже в Москве

В Россию привезли седан Lucid Air Sapphire, который едет наравне с Bugatti. Монструозный электромобиль Lucid Air Sapphire показал рекордные результаты в официальных скоростных тестах и при этом остался практичным седаном, пригодным для повседневной эксплуатации. Марка Lucid выросла из стартапа, ключевыми фигурами которого стали бывшие инженеры Tesla. Китай и Объединенные Арабские Эмираты поддержали проект масштабными инвестициями. Об истории и продукции бренда Lucid -- в материале Motor.

В Москве Lucid Air Sapphire будет выставлен в салоне крупного автодилера. Этот автомобиль с силовой установкой мощностью 1234 л.с. по динамике и максимальной скорости (330 км/ч) уступает только гиперкару Bugatti Chiron Super Sport, но опережает его же на дистанции в четверть мили.

Для установления рекорда разгона Lucid Air Sapphire проходил испытания на треке в калифорнийской пустыне Мохаве. Эксперимент поставила сама компания Lucid с использованием профессионального измерительного оборудования, результаты были официально опубликованы и верифицированы.

Флагман бренда Lucid, создан при деятельном участии бывших инженеров Tesla на деньги инвесторов из Китая и арабских стран. При всех гиперкаровских показателях это практичный седан с просторным салоном и вместительным багажником.

Вершина эволюции

Модификация Sapphire, показанная в 2022 году в США, — не просто самая быстрая версия седан Lucid Air. Конструкция автомобиля была полностью переработана. В отличие от двухмоторных версий Air с полным приводом, Sapphire оснащён трехмоторной силовой установкой. Для передней оси предусмотрен один двигатель, на задней установлены еще два.

Такая схема позволила реализовать динамическое управление тягой, приходящей на задние колеса и улучшить управляемость. Суммарная мощность силовой установки Sapphire превышает 1200 л.с. Этого достаточно, чтобы суперседан разогнался с места до 100 км/ч за 1,89 с, а до 400 метров — за 8,95 с, максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 322 км/ч.

Стоимость Lucid Air Sapphire начинается от $ 249 тыс. Он выступает прямым конкурентом таким автомобилям, как Tesla Model S Plaid и Porsche Taycan Turbo S. При этом в рыночном позиционировании суперседана от Lucid акцент делается не только на достижении максимальной скорости, но и на управляемости, общей сбалансированности автомобиля.

Инженеры Lucid при создании Sapphire полностью переработали подвеску, применили усиленные тормоза с карбон-керамическими дисками. Не забыли они и специальные аэродинамические элементы для увеличения прижимной силы.

Даже программное обеспечение управления батареей и температурными режимами было адаптировано для экстремальных нагрузок. Центральное место в салоне занимает крупный дисплей Glass Cockpit, интерьер дополняют кожаные спортивные кресла с усиленной боковой поддержкой, в декоре применены эксклюзивные отделочные материалы.

Откуда Lucid

Изначально Lucid был основан в 2007 году как стартап Atieva командой в составе экс-вице-президент Tesla Motors Бернард Це, соучредителя Сэма Венга и китайского изобретателя Шиупинг Лин. До 2016 года они работали в режиме конструкторского бюро и не заявляли о выпуске собственных автомобилей. Компания ориентировалась на разработку передовых аккумуляторов и силовых установок для других автокомпаний, включая производителей электробусов и гоночных команд Formula E.

При этом в составе компании трудились многие бывшие высокопоставленные инженеры Tesla. В 2013 году техническим директором Atieva стал бывший вице-президент Tesla и ведущий инженер Model S Питер Роулинсон. Его приход стал переломным моментом, переориентировавшим компанию с поставок компонентов на создание собственного проекта. Важную роль в ранней истории Lucid также сыграл другой бывший инженер Tesla, Дерек Дженкинс, возглавивший дизайн-отдел.

Амбиции

В 2016 году компания громко заявила о себе как о новом автопроизводителе. Она получила новое название Lucid Motors и представила прототип своего будущего автомобиля Air. Заявленные характеристики, мощность свыше тысячи лошадиных сил и запас хода более 650 км на одной зарядке, привлекли значительное внимание публики и потенциальных клиентов.

Ключевым акционером и стратегическим партнёром Lucid Motors выступил суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF), что обеспечило новому автопроизводителю финансовую стабильность.

Первую серийную модель, Lucid Air в исполнении Dream Edition, марка вывела на рынок в конце 2020 года. Седан Air конкурирует с Tesla Model S, в 2024 году началось производство электрического внедорожника Gravity, в разработке находится и более доступная модель.

Среди основных технических особенностей продукции Lucid — компактные и легкие электромоторы собственной разработки, а также высоковольтная архитектура на 900 В, позволяющая осуществлять быструю зарядку. Технологическое наследие компании, заложенное в период работы как Atieva, особенно заметно в силовой установке и системе управления батареей Sapphire, которая рассчитана на многократные интенсивные разгоны без перегрева и потери мощности.

Что в ассортименте

Первая и основная модель автопроизводителя, Lucid Air, выпускается в нескольких модификациях. Основные отличия в них — мощность, запас хода и цена. Базовая версия Pure выпускается в заднеприводном и полноприводном вариантах с силовой установкой мощностью 430−480 л.с. Запас хода со стандартной батареей превышает 600 км.

В исполнении Touring электроседан выпускается только в полноприводном варианте, с отдельными электродвигателями для каждой оси. При мощности 620 л.с. он способен проехать на одной зарядке до 807 км. Lucid Air Grand Touring способен проехать еще больше — до 835 км на одной зарядке.