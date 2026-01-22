В РФ кроссовер Volkswagen Tharu XR можно приобрести от 1,64 млн рублей

В РФ кроссовер Volkswagen Tharu XR можно приобрести по цене от 1,64 млн рублей

© За рулем

Широкий выбор автомобилей Volkswagen через параллельный импорт позволил предлагать кроссовер Tharu XR дешевле обновленной Lada Vesta.

Производится кроссовер на совместном предприятии SAIC-Volkswagen.

Автомобиль в базовой комплектации Ruijin во Владивостоке готовы поставить «под ключ» всего за 1 610 000 рублей. Для сравнения, новая Lada Vesta 2026 года в средней комплектации Life оценивается в 1 683 000 рублей, а топовая версия Techno и вовсе превышает отметку в 2 миллиона.

Предложение Tharu XR различается по комплектациям и регионам. За 1,61 млн рублей покупатель получает автомобиль с панорамной крышей, светодиодной оптикой, цифровой приборной панелью и мультимедийной системой с сенсорным экраном.

Более насыщенная версия Sharp Advance с отделкой из эко-кожи, климат-контролем и бесключевым доступом стоит чуть дороже – от 1 695 000 рублей. География поставок обширна: самые низкие цены традиционно предлагают во Владивостоке, а купить автомобиль из наличия уже можно во многих городах, от Омска и Кемерово до Санкт-Петербурга, Чебоксар и Красногорска, правда, цены уже начинаются от 1,85 до 2,1 млн рублей.

Бюджетные комплектации Tharu XR оснащаются 1,5-литровым 110-сильным атмосферным двигателем в паре с шестиступенчатым автоматом. У версий подороже – 160-сильный турбированный мотор того же объема, который работает в связке с семиступенчатым роботизированным автоматом. У всех автомобилей только передний привод.