В России представили новую версию пикапа JAC T9 Urban

В РФ показали новую версию JAC с многорычажная подвеской, обеспечивающей комфорт . На российском рынке стартуют продажи новой версии пикапа JAC T9 Urban. Об этом сообщает пресс-служба JAC.

«Эта версия ориентирована на повышенный комфорт как в городских условиях, так и на бездорожье благодаря новой подвеске Multilink. Стоимость модели составит 3 689 000 рублей. На старте продаж действует специальное предложение, предоставляющее выгоду в 100 000 рублей», – говорится в публикации.

Главной технической особенностью версии Urban стала задняя многорычажная пневмоподвеска Multilink. По заявлению производителя, она обеспечивает плавность хода, сопоставимую с современными кроссоверами. При этом автомобиль сохранил полный привод и все функциональные качества полноценного пикапа.

Модификация T9 Urban стала третьей в линейке модели на российском рынке. Официальный дистрибьютор JAC рассчитывает, что расширение гаммы позволит укрепить позиции бренда в сегменте пикапов.

