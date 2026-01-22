Acura снимет с производства свой старейший кроссовер
Кроссовер Acura RDX покинет конвейер до конца 2026 года. Дилерам американского бренда об этом сообщили представители самой компании. При этом ритейлеры не в восторге от этого решения.
По данным издания Carscoops, причиной принятия решения об остановке производства Acura RDX стал дефицит деталей для сборки машин. При этом на долю этого кроссовера приходилось почти четверть продаж Acura в США.
«Мы приложили все усилия, чтобы как можно дольше производить и продавать эту модель. Но некоторые компоненты для сборки машин больше недоступны», — рассказал менеджер по продажам Acura Майк Лэнг.
Отмечается, что согласно планам Acura, четвертое поколение RDX должно выйти на рынок в 2028 году, однако дилеры марки опасаются, что за 2 года отсутствия в продаже машин снизит спрос на новинку до минимума. Покупатели, выбирающие компактный роскошный кроссовер, хотят купить их сейчас, а не слышать обещания о планах на будущее.