В РФ стали завозить гораздо больше Toyota, BMW и VW

В 2025 году, несмотря на общее падение продаж новых автомобилей в России, интерес к маркам, которые пока официально не представлены в стране, заметно возрос. По данным главы "Автостата" Сергея Целикова, реализации автомобилей Toyota и BMW увеличились на 40-42%, а спрос на Volkswagen и Skoda вырос на 63-72%.

Всего за 2025 год в России было реализовано около 130 тысяч автомобилей альтернативных брендов, что на 9% больше по сравнению с 2024 годом. Таким образом, их доля на рынке достигла примерно 10%.

Лидером в этом сегменте стала Toyota, продажи которой выросли на 40% - до 29 144 автомобилей. BMW занял второе место с результатом 16 742 единицы, что на 42% больше по сравнению с 2024 годом. Mercedes-Benz, несмотря на рост спроса на 35%, оказался на четвертом месте в общем рейтинге с 9430 проданными автомобилями. Третье место, несмотря на снижение продаж на 39%, заняла Kia с 10 181 автомобилем.

Во вторую половину топ-10 вошли Volkswagen (8291 автомобиль), Mazda (7124), Skoda (6837), Lexus (6215) и Audi (4556).

Ранее "РГ" рассказывала о том, что альтернативный импорт новых автомобилей в Россию снизился на 5%.