Эксперт Мелехин снял вопрос, будут ли скидки от дилеров на авто в 2026 году
Директор по рискам ГК Интерлизинг Антон Мелехин рассказал "Российской газете", что будет с ценами на автомобили в 2026 году.
"Повышение утилизационного сбора, которое действует с начала 2026 года, должно привести к увеличению расходов производителей и дилеров, и должно неизбежно отразиться на конечной стоимости автомобилей. Однако практика показывает, что в 2025 году фактор роста цен из-за утилизационного сбора был переценен рынком и использовался дилерами для увеличения продаж перед повышением сбора. Корректировка налоговой нагрузки на представителей авторитейла, а также низкий спрос на фоне сохраняющихся высоких ставок по кредитам скажется на ценообразовании, так как дилеры будут учитывать издержки. В связи с чем средний прирост цен на новые легковые автомобили в 2026 году может составить около 5%. Наиболее существенно подорожают автомобили с двигателями большого объема (более 3 литров). Однако возможны временные акции и скидки, направленные на стимулирование продаж в периоды низкого спроса. Такие меры позволят покупателям сэкономить небольшую сумму, хотя общая тенденция к повышению цен останется неизменной", - отметил эксперт.