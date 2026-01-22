В Самаре продается уникальный ЛуАЗ «Ивашка»

В Самаре продаётся уникальный ЛуАЗ «Ивашка». На одном из популярных классифайдов появилось объявление о продаже необычного ЛуАЗ-969м 1988 года выпуска. Оригинальный автомобиль был полностью переделан владельцем, а от оригинальной машины осталось лишь несколько деталей. Об этом пишет портал 110km.

В описании говорится, что модернизация вездехода велась долгие годы отцом нынешнего владельца автомобиля, теперь техника перешла к продавцу по наследству.

Так, кузов по сравнению с оригинальной моделью стал длиннее и цельнометаллическим, а автору проекта помогали с расчётами, а также изготовлением ряда деталей (например, кардана) инженеры завода «Прогресс».

Стандартный мотор заменили на 1,7-литровый двигатель от ВАЗ-21213, полностью переделано рулевое управление. Кроме того, владелец перешил весь салон, установил две печки и люк. Продавец машины отмечает, что объём доработок настолько внушительный, что он не возьмётся перечислить их.

Все улучшения официально зарегистрированы. В комплекте с транспортным средством идёт переписка с заводом-изготовителем, НАМИ, заключения экспертов, посвящённые уникальному «Ивашке» архив телевизионных передач и публикации в журналах.

«Хотелось бы, чтобы человек, который решит приобрести этот автомобиль — довёл задуманное до завершения, либо привнёс что-то свое. Предположу, что это может быть блогер, коллекционер, либо энтузиаст. Автомобиль полностью на ходу, все узлы находятся в рабочем состоянии», — говорится в описании.

Стоимость прошедшего глубокий тюнинг 38-летнего ЛуАЗ-969м составляет 1,5 млн рублей. Тем не менее, продавец отмечает, что окончательная цена будет обговариваться с каждым потенциальным покупателем и будет зависеть от заинтересованности последнего.