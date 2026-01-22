Понятие мест концентрации ДТП будет пересмотрено

Определение аварийно-опасных участков дорог, так называемых мест концентрации ДТП, будет пересмотрено. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму группой сенаторов и депутатов. Впрочем, над его созданием поработали Минтранс и МВД. Зачем это нужно и почему потребовались такие поправки?

Дело в том, что сейчас в России, согласно закону о безопасности дорожного движения, действующее определение звучит так: участок дороги протяженностью не более 1 км за городом или не более 200 м в населенном пункте, где в течение года произошло более трех ДТП одного типа (например, столкновения или выезды на встречку) или пять разнотипных видов аварий.

Аварии, в которых не пострадали люди, в статистику не входят. Десяток ДТП при выезде из двора, но без пострадавших аварийным очагом не считаются.

Каждый год местные власти, владельцы дорог активно работают с подачи ГИБДД, чтобы аварийный участок перестал быть таковым. Причин появления таких зон множество. Главными проблемами остаются неправильная организация дорожного движения, а также отсутствие должного оборудования на дорогах. Речь идет об отбойниках, ограждениях, отделяющих пешеходов от дороги, о разметке, знаках, светофорах... Список огромен. И инженерными решениями все это можно исправить.

Но что происходит на практике? Новый перекресток, новая разметка, новая организация движения. И в итоге - появление нового очага аварийности. Однако понять, что там образовалась опасная зона, можно будет только через год, если произойдут все указанные выше события.

Теперь предлагается учитывать каждое ДТП, произошедшее в том или ином месте с указанием причин, и направлять информацию в систему контроля дорожных фондов. Это потребует от них быстрого реагирования и, следовательно, финансирования мероприятий по устранению недостатков на дороге. Для этого закон меняет систему учета аварий в МВД и вводит новые правила. Насколько известно корреспонденту "РГ", ведомство не одобряет такие изменения.

Как пояснил источник в министерстве, МВД вообще не использует термин "очаг аварийности". Реагировать надо на любые угрозы, возникающие на дороге, а не дожидаться, когда произойдет три и больше аварий. ДТП надо предотвращать, в том числе правильной организацией дорожного движения.

Как ранее говорили в ассоциации "ОКО", которая объединяет производителей и операторов камер, существующий подход к определению аварийно-опасных участков, основанный на анализе статистики ДТП строго за прошедший календарный год, сегодня выглядит устаревшим и неэффективным. Он вынуждает транспортные власти пассивно ждать накопления определенного количества жертв аварий, вместо того чтобы действовать на опережение.

Для реального повышения безопасности целесообразно расширить временной горизонт анализа - оценивать аварийность не за один год, а за три последних. Это позволит выявить хронически проблемные локации. Важно адаптировать критерии признания участка аварийным. Например, считать участок таковым при трех и более ДТП с пострадавшими или четырех и более - с материальным ущербом. Также важно внедрить оперативный анализ - проводить оценку аварийности и принимать решения, не дожидаясь окончания календарного года.