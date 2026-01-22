Число зарядных сессий в сети Sitronics увеличилось в два раза

95% подключений пришлось на «быстрые» станции (DC). Клиенты потребили свыше 11,7 млн кВт·ч — в два раза больше, чем в 2024 году. Основной рост пришелся на Москву и Московскую область.

Здесь зафиксировано более 360 тысяч сессий — в 3,2 раза больше, чем годом ранее. Потребление энергии превысило 6,4 млн кВт·ч.

«Москва и Подмосковье сегодня — драйверы перехода на электротранспорт. Это позволяет развивать зарядную инфраструктуру в регионе», — отметил Андрей Гурленов, генеральный директор Sitronics Electro.

На сегодняшний день зарядные станции сети Sitronics доступны в 54 регионах России. В приложении оператора зарегистрировано 87,9 тыс. пользователей.

В линейке станций собственного производства — медленные ЭЗС eStation Mini и eStation Mini Duo на 22 и 44 кВт, быстрые eStation Super до 262 кВт и ультрабыстрые станции до 900 кВт eStation Ultra.

Ранее в компании сообщили о том, что ультрабыстрая станция в сети Sitronics установила зарядный рекорд — 277,5 кВт в Москве. ЭЗС расположена на парковке бизнес-центра «Сорус Холл» на востоке Москвы. Ее мощность — 360 кВт, она оснащена тремя коннекторами: двумя GB/T DC и одним CCS2.