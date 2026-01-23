Продажи новых пикапов в 2025 году сократились на четверть

В ушедшем году продажи новых пикапов в нашей стране составили 22 тысячи единиц, что на 25% меньше по сравнению с 2024 годом. Эксперты агентства "Автостат", ссылаясь на данные АО "ППК", подчеркивают, что снижение продаж пикапов оказалось более значительным, чем общий спад на автомобильном рынке. В результате доля пикапов в общем объеме реализаций упала с 1,9% в 2024 году до 1,7% в 2025-м.

Вместе с тем в прошлом году на рынке произошла смена лидера марочного рейтинга. Первое место занял JAC, реализовавший 5 тысяч единиц (-17% к 2024 году). На второй строчке оказался Great Wall, который, несмотря на снижение продаж на 48% до 3,6 тысяч штук, сохранил свои позиции.

Sollers продал 2,7 тысячи пикапов (-11%), а УАЗ - 2,5 тысячи (-39%). Замыкает топ-5 китайский Changan с результатом 2,2 тысячи единиц (-31%).

В модельном рейтинге также произошли изменения. Самым продаваемым пикапом в 2025 году стал JAC T9, который разошелся тиражом в 3,5 тысячи экземпляров. Прежний лидер, Great Wall Poer, занял второе место с результатом 2,6 тысячи штук.

УАЗ "Пикап" сохранил свою позицию в тройке лидеров с 2,5 тысячами проданных единиц, а в первую пятерку также вошли Changan Hunter Plus (2,1 тысячи штук) и Sollers ST6 (2 тысячи штук).

