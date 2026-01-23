В РФ начались торги за "российскую Ferrari"

На одном из сайтов появилось объявление о продаже ТагАЗ Aquila - редкого российского автомобиля с внешностью суперкара.

У машины 2013 года выпуска был один владелец, а оригинальный пробег один из самых маленьких у предлагаемых "Аквил" на вторичке, - 56 тысяч км.

ТагАЗ Aquila имеет рамную конструкцию и кузов из углепластика.

Автомобиль оснащен бензиновым двигателем Mitsubishi объемом 1,6 литра мощностью 107 л.с. и механической коробкой передач.

В комплектацию входят подушка безопасности водителя, ABS, кондиционер, наружные зеркала с электроприводом и обогревом, дисковые тормоза, спортивные сиденья.

В иронии владельцу не откажешь - стандартные шильдики были заменены на эмблемы Ferrari.

"Российскую Ferrari" владелец оценил в скромные 699 000 рублей.

В России автомобиль выпускался в Таганроге и Азове с 2012 по 2014 год, затем с 2016 года производством занялась французская компания MPM Motors, которая обанкротилась в 2020 году.