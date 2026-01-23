Выяснилось, как повышение штрафов повлияло на число нарушений ПДД

Стало известно, как повышение штрафов повлияло на количество нарушений ПДД. Российские власти ужесточили ответственность за самые популярные нарушения правил движения с 1 января 2025 года. Одновременно был уменьшен размер скидки, которая предоставляется при своевременной оплате постановлений.

Аналитики сервиса bip.ru проанализировали данные 26,5 млн пользователей и сообщили, как эти нововведения повлияли на количество нарушений и сроки оплаты. Исследование имеется в распоряжении Quto.ru.

Так, после ужесточения наказания водители стали ездить аккуратнее. Согласно статистике Госавтоинспекции, общее число «писем счастья» в 2025 году сократилось на 16% по сравнению с 2024 годом (до 137 млн постановлений), количество аварий с января по ноябрь уменьшилось на 3%.

Тем не менее, общая сумма автоштрафов, которые получили пользователи сервиса, увеличилась на 28%, до 177 млрд 802 млн рублей.

Одновременно сообщается, что нарушители перестали торопиться с оплатой штрафов. Если до 2025 года львиная доля постановлений оплачивалась в 10-дневный срок, то теперь автомобилисты чаще откладывают погашение, а количество водителей, которые воспользовались льготным периодом после его увеличения с 20 до 30 дней, выросло всего на 1% за год.