В России продают кабриолет Lada по цене китайского кроссовера

В Тамбове выставили на продажу кабриолет Lada «Наташа» за 2,7 млн рублей. Объявление появилось на портале Auto.ru. По данным владельца машины, она не требует ремонта. С момента выпуска в 1993 году, автомобиль проехал 93 тыс. километров.

"Предлагаю к покупке редкий автомобиль Ваз 2108, заводской кабриолет, ЛАДА НАТАША. Автомобиль 1993 г/в, пробег родной, два владельца, авто было вложено много сил, про суму проекта умалчиваю, так как это был проект воплощения эксклюзива. Используется автомобиль редко, выезжает в хорошую солнечную погоду или когда есть время насладиться ощущениям поездки", -- сообщил владелец.

По его словам, стандартный 1.6-литровый карбюраторный двигатель был модернизирован, он получил облегченную поршневую группу с шатунами от «Лады Гранты», что добавило агрегату отзывчивости и тяги.

Ходовая часть также серьезно доработана: установлены пружины, занижающие клиренс на 50 мм спереди и 70 мм сзади и новые опорные подшипники.

Особое внимание уделено безопасности: машина оснащена перфорированными дисковыми тормозами на всех колесах, которые сочетаются с 17-дюймовыми литыми дисками и низкопрофильной резиной.

