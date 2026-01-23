Дешевле некуда: в РФ продают Zaz Chance за 355 000 рублей

В очередной раз в ходе мониторинга автомобильных агрегаторов корреспонденту "Российской газеты" удалось разыскать весьма заманчивое предложение. Владелец из Тамбова выставил на продажу Zaz Chance 2011 года с пробегом 16 000 км. Хозяин уверяет, что машина находится в состоянии новой, долгое время хранилась в теплом гараже и не покидала стен парковки в зимнее время.

Судя по фотографиям из карточки объявления, сомнений в словах автора не возникает абсолютно. Салон, кузов и моторный отсек смотрятся безупречно и создают впечатление, что только вчера этот седан покинул здание автосалона.

Стоит подчеркнуть, что судьба у модели выдалась занятной. За почти 25 лет существования на конвейере ее выпускали под 5 различными брендами и в 3 вариантах кузова с абсолютно разными силовыми агрегатами.

По сути, Zaz Chance стал последователем субкомпактного Daewoo Lanos, впервые увидевшего свет в 1996 году в Южной Корее и производившегося вплоть до 2020 года на различных заводах в шести странах. Для своего времени автомобиль был абсолютным бестселлером наравне с классическими моделями Lada благодаря своей низкой цене (около 180 000 рублей за новую машину в базовом исполнении) и надежности.

В данном конкретном экземпляре под капотом расположен 1,3-литровый инжекторный двигатель на 70 л. с., разработанный Мелитопольским моторным заводом. В паре с ним - 5-ступенчатая "механика". Привод - передний.

Владелец просит за свою "капсулу времени" совсем немного, особенно с учетом ее пробега и состояния, - 355 тысяч рублей.

